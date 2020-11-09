На Южном Урале время ожидания скорой для доставки на КТ сократилось до суток

В Челябинской области сократилось время ожидания КТ. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

За прошедшие сутки в регионе было проведено 1 тыс. 217 КТ.

"Значительно уменьшилось количество пациентов, ожидающих приезд скорой в целях доставки на КТ. Мы вышли практически на суточный режим, в течение суток гражданин доставляется на КТ", - рассказала она.

Свободный коечный фонд в области остается на уровне 15%. В регионе развернуто 6 тыс. 537 коек на базе 28 медицинских организаций.

Также Ирина Гехт сообщила о снижении пневмоний в области.

"Прошлая неделе нам дала снижение пневмоний по сравнению с предыдущей. Это хороший тренд, будем надеяться, что он будет сохранен", - добавила она.