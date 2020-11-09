В Екатеринбурге подростку сломало ногу упавшее на нее ограждение

В Екатеринбурге часть забора упала на ногу девочке подростку. Установлено, что от забора, ограждающего место строительства жилого комплекса в районе улиц Блюхера – Раевского в Екатеринбурге, порывом ветра оторвало плохо закрепленную часть фанеры. В результате инцидента пострадала несовершеннолетняя 2004 г.р.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, после осмотра подростка врачами девочка была отпущена домой с переломом ноги.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе, в рамках надзорных мероприятий устанавливается компания-застройщик территории, а также лица, ответственные за установку и содержание ограждения.

По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.