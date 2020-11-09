09 Ноября 2020
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затонувший пароход (2020) | Фото: facebook.com/profile.php?id=100007235320217

В Пермском крае на дне реки нашли затонувший пароход

В Пермском крае на дне реки Сылва обнаружен пароход, затонувший в 1960-х годах прошлого века. Об этом в Facebook рассказал сотрудник пресс-службы краевого правительства Артем Казин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Кто-то из местного населения рассказал, что на дне лежит настоящий колесный пароход, один из последних, доживший до 60-х. годов прошлого века и ходивший по Каме. Решили проверить, так ли это все на самом деле. Поехали, нырнули. После долгих поисков, поскольку темно (прозрак 2,5-3 метра в лучшем случае) и холодно (температура воды +3 градуса), нашли вот такого колесного красавца", - сообщил он.

По словам Артема Казина, судно до половины погружено в ил. Также удалось установить название парохода. Изначально пароход носил название "Екатерина". Построен он был в 1904 году, в Муроме, на заводе Валенкова.

Затем пароход приобрело пароходство М.К. Кашиной и переименовало его в "Харитина". Пароход работал в ежедневной беспересадочной линии между Рыбинском, Нижним Новгородом, Казанью и Пермью. В 1928 году пароход был переименован в "Вера Фигнер".

затонувший пароход(2020)|Фото: facebook.com/profile.php?id=100007235320217

"Списано судно в 1960 году из КРП. Затонуло весной 1966 года во время зимней стоянки. Что с этим со всем делать? Будем нырять дальше, как встанет лед", - сообщил Артем Казин и попросил прикамцев, знающих что-либо об этом пароходе, поделиться информацией.

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В Пермском крае на дне реки нашли затонувший пароход

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Теги: пароход, судно, ил, Сылва



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