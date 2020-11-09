"Свой в доску" новый полпред Якушев превратит УрФО в Большой Урал?

Сегодня полпредом президента в Уральском федеральном округе стал Владимир Якушев. Родившись в башкирском Нефтекамске, он в семилетнем возрасте переехал с семьёй на Ямал. Потом – учёба в Тюменском госуниверситете, работа в ямальском офисе "Запсибкомбанка" и "укоренение" в Тюмени. В этом городе он прошёл путь от мэра столицы области до одного из самых эффективных губернаторов (этот пост он занимал 13 лет). После небольшого перерыва – работы министром строительства и ЖКХ – член "собянинского клана" (в который, к слову, входит большинство губернаторов округа) вернулся на Урал. Эксперты полагают, что новый полпред сможет привлечь в округ серьёзные инвестиции, а некоторые даже утверждают, что президентский наместник может присоединить к УрФО Прикамье и Башкирию. Подробности – в материале Накануне.RU.

"Якушев большую часть профессиональной жизни работал на Урале, в Тюменской области, на посту губернатора взаимодействовал со всеми регионами, и особенно – с двумя автономными округами. Напомню, он был избран в своё время всенародным голосованием жителей юга области, Югры и Ямала. Учитывая это, УрФО для него – более, чем известная земля", - сказал Накануне.RU депутат Тюменской областной думы Артём Зайцев.

Он отмечает, что и Якушев, и его сменщик Александр Моор, тесно сотрудничают с соседями – Свердловской, Курганской областями (последней, к слову, выделены серьёзные субсидии из бюджетов как Тюменской области, так и Ямала). Налажены контакты на уровне бизнеса и власти и с Челябинской областью.

"Так что от назначения Якушева Уральский федеральный округ выигрывает. У нового полпреда есть понимание, куда двигаться, учитывая сложности из-за коронавируса и бюджета. Упор может быть сделан на привлечение инвестиций. За время его губернаторства в Тюменской области открыто много производств – "Сибур", нефтеперерабатывающий завод, металлургический завод. Поле для работы большое. От этого выиграют жители всех регионов", - сказал Зайцев.

Его коллега из парламента Югры Александр Новьюхов полагает, что "определённые изменения в отношениях с регионами "тюменской матрёшки" будут".

"Якушев начал свою деятельность на Ямале, тесно сотрудничал с Югрой. Важно, на мой взгляд, создать на базе полпредства площадку для объединения системной работы, которая идёт в округе. Речь тут идёт, например, о Совете при полпреде, куда входят представители коренных малочисленных народов Севера. Он в своё время активно работал при первом полпреде, Петре Латышеве, и был важным элементом взаимодействия с губернаторами", - сказал Накануне.RU Новьюхов.

Якушев будет более деятельным, чем его предшественники.

"Во-первых, он – в курсе повестки регионов, ему не надо погружаться в ситуацию. Во-вторых, он – профессиональный политик, и, в отличие от других полпредов, его не надо обучать простым истинам. В-третьих, с его приходом можно по-новому посмотреть на весь институт полпредства. С человеком, который здесь вырос и начал работать, всё будет проще", - сказал депутат.

Политолог Анатолий Гагарин в разговоре с агентством отметил, что новый полпред – "свой в доску", наш, уральский, у которого сложились хорошие отношения с губернаторами Урала, и в особенности – с руководителями регионов "тюменской матрёшки".

"Якушев несколько лет занимал первую позицию в рейтинге эффективности губернаторов. На новом посту он сумеет использовать опыт и эффективного губернатора, и федерального министра. Появляются интересные экономические перспективы. Он известен как эффективный экономический менеджер, реализовавший в Тюменской области многие проекты. Теперь такой подход может быть реализован в масштабах УрФО с использованием, в частности, межрегиональной кооперации", - сказал Накануне.RU Гагарин, напомнив, что Якушев лоббировал помощь Зауралью.

С приходом нового полпреда замаячила перспектива более тесного сотрудничества округа с соседями – Пермским краем и Башкирией, входившими в ассоциацию "Большой Урал".

"Два этих региона относятся к "Большому Уралу". Зная Якушева, думаю, он, как человек амбициозный, сможет показать себя в этом направлении, и сделает успешно и быстро. Хотя есть сдерживающие факторы – например, коронавирус. Всё сразу реализовать не получится, но те проекты, за которые он возьмётся, ждёт большое будущее", - сказал Гагарин.

При этом объединение регионов "тюменской матрёшки" в один субъект не рассматривается. Гагарин отмечает, что "эта тема сейчас не актуальна".

"Сейчас эффективнее выстраивать кооперацию без изменения границ. Объединение субъектов "матрёшки" в один регион – очень затратная история, в ситуации кризиса она неэффективна и вредна. Это стоит огромных ресурсов, которых сейчас физически нет", - сказал Гагарин.

Артём Зайцев напомнил, что ещё несколько лет назад точку в этом вопросе поставил другой Владимир Владимирович – Путин.

"Полпред Якушев – государственник. Вопрос объединения регионов – причём, называли разные варианты, например, даже Курганскую область включали – прерогатива президента. А он обозначил свою позицию чётко: это может произойти только через голосование жителей. Не думаю, что полпредство вынашивает такую идею", - сказал Зайцев.

Новьюхов полагает, что на теме объединения регионов всегда спекулируют. Он привел в пример регионы, где были негативные примеры объединений, – Пермский, Красноярский, Камчатский края.

"Сегодня надо создать мощнейшую экономику, стандарт качества. Самое главное – люди и бюджет, экономика и отдалённые территории", - сказал Новьюхов.