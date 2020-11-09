09 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Госдума, Государственная дума (2018) | Фото: duma.gov.ru

Назначение будет быстрым: думские комитеты одобрили всех кандидатов в министры

Все профильные комитеты Госдумы одобрили кандидатуры, которые Михаил Мишустин сегодня утром внес на министерские портфели в своем кабинете.

Напомним, Мишустин предложил главу "Аэрофлота" на пост главы Минтранса, руководителя "РусГидро" Николая Шульгинова – в Минэрнего, руководителя Минэнерго Александра Новака – в курирующие вице-премьеры по ТЭК, главу Минвостокразвития Александра Козлова – на пост главы Минприроды, на текущее место Козлова – главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, и, наконец, повысить до должности министра строительства и ЖКХ первого заместителя главы этого ведомства Ирека Файзуллина.

По новому закону о формировании правительства каждого министра должна одобрить Госдума (впрочем, если три раза не одобрит, то президент делает назначения по своему усмотрению, без оглядки на депутатов). Нижняя палата в экстрим играть не стала и, кажется, уже завтра согласует кандидатов. По крайней мере, все профильные комитеты сегодня были единогласны. Много вопросов не задавали – скорее напутствовали и немного критиковали предшественников нынешних назначенцев (например, в комитете по экологии и охране окружающей среды посетовали, что "прежние министры и их замы не всегда считали нужным посещать заседания комитетов").

Теперь кандидатам предстоит встретиться с депутатами еще и в формате фракций, а завтра на пленарном заседании из будет обсуждать вся Госдума в целом.

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Назначение будет быстрым: думские комитеты одобрили всех кандидатов в министры

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Теги: госдума, думский комитет, кандидатуры министров, михаил мишустин, критика



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