Власти Воронежской области: Устроивший стрельбу срочник не покидал часть

Солдат-срочник, который устроил стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, по предварительной информации, не покидал территорию части. Об этом заявили в правительстве региона, передает ТАСС.

Также власти опубликовали имена погибших: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев.

Как сообщалось, нападение солдата-срочника на сослуживцев произошло в военной части аэродрома "Балтимор" под Воронежем. По данным следствия, 9 ноября в 5.30 утра рядовой с целью завладения табельным оружием, топором убил офицера. После он расстрелял сослуживцев. Антон Макаров скрылся, предположительно у молодого человека при себе ПМ и два магазина к нему.