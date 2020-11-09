09 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
новая инфекционная больница, строительство, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На Южном Урале тяжелых пациентов с COVID-19 будут госпитализировать в новый инфекционный центр

В Челябинской области новая инфекционная больница будет принимать тяжелых пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в области завершилось строительство новой инфекционной больницы. На этой неделе состоится открытие центра и медицинское учреждение примет первых больных.

"Я надеюсь, что инфекционная больница станет центром для более тяжелых пациентов, поскольку имеет все возможности для оказания помощи на высоком уровне. Там есть операционная с передвижным компьютерным томографом. Он был установлен в субботу. Там сегодня есть все условия для помощи пациентам в критических и тяжелых состояниях", - отметила она.

Ирина Гехт добавила, что и сейчас тяжелых пациентов из области забирают на челябинские госпитальные базы.

"Мы и сейчас забираем из районов тяжелых пациентов, если есть какие-то опасения у главных врачей. У нас каждое утро проходит аппаратное совещание, где разбирается каждый реанимационный и тяжелый больной. В случае необходимости он доставляется в Челябинск на госпитальные базы", - отметила она.

После открытия инфекционного центра планируется, что постепенно челябинские больницы будут возвращаться к плановой помощи. В частности, ГКБ №2, где произошел взрыв кислородной станции, после ремонта будет работать только на плановую медицинскую помощь.

"Надеемся, что и другие больницы постепенно с вводом инфекционного центра вернутся к плановому оказанию помощи жителям Челябинска", - добавила она.

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На Южном Урале тяжелых пациентов с COVID-19 будут госпитализировать в новый инфекционный центр

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Теги: инфекционная больница, строительство, коронавирус, Алексей Текслер,



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