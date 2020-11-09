Кобылкина пристроит Медведев: экс-министра предложили в руководство "ЕР"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев позаботится о ямальце Дмитрии Кобылкине. Последнего сегодня Владимир Путин отправил в отставку с поста министра природных ресурсов и экологии России. И если его коллегу Владимира Якушева (возглавлял Минстрой) президент сам же и трудоустроил, послав полпредом в Уральский федеральный округ, то будущее Кобылкина, экс-министра и экс-губернатора Ямала, представлялось туманным.

К середине дня дело прояснилось. Кобылкин, который "достался" правительству Михаила Мишустина от медведевского кабинета министров, будет предложен на пост исполняющего обязанности замсекретаря генсовета "Единой России", передает ТАСС. Кроме того Кобылкин назначен первым заместителем избирательного штаба "Единой России" на выборах в Госдуму, которые должны пройти в сентябре 2021 г., передают "Ведомости".

Кстати, разговаривая сегодня с кандидатом на пост главы Минприроды, депутаты Госдумы достаточно много критиковали Кобылкина. Так, член комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева рассказала Александру Козлову (претендует на пост министра – прим. ред.), что "буксует" не только мусорная реформа, но и такие проекты как снижение выбросов в воздух. "Регионы ни копейки не получили на снижение выбросов!" – отметила депутат. Она с неудовольствием заметила, что "не все министры и их замы считали нужным приходить на заседания профильных комитетов Госдумы".