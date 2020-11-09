Напротив УрФУ появился "Буратино", выступающий против дистанционного обучения

В Екатеринбурге активисты выступили против дистанционного обучения. Свой протест они отразили в арт-объекте "Буратино", у которого "от оболванивания вырос нос", и он им "проткнул ноутбук", передает корреспондент Накануне.RU.

Композиция установлена на аллее, примыкающей к площади им. С.М. Кирова, напротив главного корпуса УрФУ. Как утверждают сами участники акции, сегодняшние ограничения в виде дистанционного обучения могут в будущем перерасти в привычную практику, что негативно скажется на знаниях и способности к обучению подрастающего поколения.

Организаторы установки объекта - сторонники движения "За правду" отдают отчет тому, что коронавирус является весомой причиной перехода на дистант, однако, по их мнению, все должно быть "соразмерно". На это указывает и Алексей Никифоров - отец четверых детей, двое из которых уже ходят в школу.

"Да, меры предосторожности и безопасности важны, ими нельзя пренебрегать, но везде надо знать меру, - поясняет другой участник акции - отец дошкольника Александр Бурухин. - Мы не знаем, чем это обернется через год или десять лет. Мы не знаем, как это отразится на сельском и деревенском образовании. Это достаточно глубокая тема, которую надо изучать не так поверхностно. И такие популистские решения, что давайте всех отправим на дистант, а дальше будь что будет – не есть правильно. Надо ко всему подходить с умом, просчитывать абсолютно все риски и понимать, чем это обернется в перспективе. Это не последняя эпидемия, не последний вызов, с которым сталкивается человечество".

По его словам, не все возможно перенести на дистант, однако общество постепенно движется к этому, забывая о важности человеческого присутствия. Особенно это касается обучения подрастающего поколения.

Его слова поддержал еще один сторонник движения Иван Обыденко, чья мать преподает у средних классов. По ее рассказам, дети совершенно не усваивают материал в дистанционном режиме, а донести до подростка что-то через онлайн-трансляцию и вовсе практически невозможно.

"У меня мама - учитель русского языка и литературы и я видел как она мучается, пытаясь преподавать свой предмет дистанционно, абсолютно никакой обратной связи или реакции у учеников нет. Становится очевидным, что дистанционное обучение не приносит совершенно никаких плодов. Учителя пытаются, что-то рассказывают, а дети – неизвестно чем занимаются. Скорее всего, они просто включились онлайн, а сами занимаются своими делами или играют в какую-нибудь игру. Поэтому я категорически против дистанционного образования", - рассказал Обыденко.

В качестве альтернативы сторонники движения "За правду" предлагают более проработанные и усиленные профилактические меры, которые были введены изначально и продолжают действовать на территориях школ. В их число, помимо пропускного пункта, термометрии, масок и обработки помещений, входит также рассадка детей согласно правилам Роспотребнадзора, проведение занятий в разное время, чтобы снизить риск общения между детьми из параллельных классов на переменах, и другие. В противном случае никакой дистанционный режим не поможет, поскольку все еще существует риск заражения в общественном транспорте или на детских площадках.