09 Ноября 2020
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Политика В России Москва
гендиректор «Аэрофлота» (2018) | Фото: Александра Мудрац/ТАСС

"Кто тут министр – я или Савельев?": в Госдуме похвалили лоббистские способности главы "Аэрофлота"

Депутаты Госдумы сегодня проводят встречи профильных комитетов с кандидатами в министры транспорта, энергетики, строительства, экологии и природных ресурсов. Утром в понедельник Владимир Путин отправил в отставку прежних глав этих ведомств.
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В комитете по транспорту и строительству встречались сразу с двумя кандидатами: заместителем министра строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным и главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев вспомнил, как Савельев в свою бытность замминистра экономического развития активно лоббировал выделение средств на транспортную отрасль. "Даже помню один случай, когда на тот момент министр экономразвития Герман Греф сказал: "я не понимаю, кто тут министр – я или Савельев?" – такие средства выбивал Геннадьевич".

Савельев рассказал, что знал о предполагаемом назначении уже в минувшие выходные и даже начал погружаться в тему и изучать стратегию создания транспортных коридоров.

Кандидат в министры отметил, что за покидаемый "Аэрофлот" у него "душа спокойна". Много хвастался успехами "Победы" – единственного лоукостера страны на данный момент. Савельев похвалил депутатов, которые в свое время "смогли принять спорные законы – о багаже, о невозвратных билетах, без которых никакого лоукостера не было бы".

ПМЭФ, министр транспорта Евгений Дитрих, президент Аэрофлота Виталий Савельев(2018)|Фото: Накануне.RU

Савельев заявил, что "лоукостеров в стране должно быть больше". "Почему не создать такие лоукостеры в средней полосе и на Дальнем Востоке? Все крупные мировые авиационные группы связаны с лоукостерами", - сообщил Савельев. Он рассказал, что сейчас у "Победы" загрузка составляет порядка 92% несмотря на пандемию. Также, по его словам, лоукостер "показывает удивительные результаты по прибыли".

Глава "Аэрофлота" попытался совместить скромность и тщеславие: "А что я сделал в "Аэрофлоте"? Да ничего особенного. Я взял все лучшее из мировых компаний и сложил. У всех есть что-то лучшее, а всего лучшего вместе не было".

Савельев согласился, что сейчас "в стране нет малой авиации", он сравнил ее с капиллярами, без которых не будет существовать и большая авиация. Аналогичной он видит ситуацию и в грузовой отрасли и в сфере пригородного ж/д сообщения. Топ-менеджер собирается повышать пропускную способность БАМа, Транссиба, Северного морского пути. "Наши порты половину груза отдают суднам с иностранным флагом. Надо чтобы перевалка шла в российских портах и на российские судна", - напутствовал сам себя Савельев.

А начать Савельев собирается с дорог. "Дороги – это то, с чего бы я сейчас начал. Если мы будем строить с умом, то и ремонт так часто не будет требоваться", - заявил Савельев и вспомнил о своем опыте работе в этой сфере – он возглавляя группу дорожных трестов.

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"Кто тут министр – я или Савельев?": в Госдуме похвалили лоббистские способности главы "Аэрофлота"

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Теги: виталий савельев, минтранс, аэрофлот, встреча с депутатами



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