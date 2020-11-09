09 Ноября 2020
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Экономика В России
деньги кошелек (2011) | Фото:

Счетная палата допустила рост цен до конца года

Счетная палата не исключает, что до конца текущего года темпы роста цен в России могут увеличиться.

"До конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года возможно некоторое ускорение годовой инфляции", - говорится в докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Отмечается, что по итогам прошедших девяти месяцев (с января по сентябрь) удорожание услуг было незначительным и составляло 2,3%, сообщает ТАСС.

В августе сообщалось, что Счетная палата ожидает восстановления экономики и существенного замедления инфляции. Ведомство сообщалось, что потребительские цены прекратили рост и даже начали немного снижаться. С середины июля фиксируется нулевая недельная инфляция, а в первых числах августа даже зафиксирована небольшая дефляция.

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Счетная палата допустила рост цен до конца года

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Теги: счетная палата, рост цен



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