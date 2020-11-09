Форум глав регионов ШОС пройдет в Челябинске весной 2021 года

Очное заседание Форума глав регионов ШОС и бизнес-форум регионов стран ШОС пройдет в Челябинске весной 2021 года в случае благоприятной эпидемиологической обстановки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, с такой инициативой выступил губернатор Алексей Текслер на первом Форуме глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества.

Предложение губернатора было поддержано на состоявшемся форуме Делового совета ШОС и заседании правления Делового совета ШОС

Напомним, именно Челябинская область выступила с инициативой проводить Форум глав регионов ШОС. Идея была поддержана в итоговом документе саммита ШОС в Астане в 2017 году. В декабре 2018 года в Челябинске состоялась ознакомительная встрече в формате Форума глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой приняли участие более 100 представителей из Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Индии и России. Первый Форум планировалось провести в Челябинске в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса он проходил в режиме видеоконференцсвязи.

Первый форум глав регионов ШОС проходил под председательством губернатора Алексея Текслера. На заседании он предложил организовать весной 2021 года в Челябинске очную встречу глав регионов, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, а также провести конгресс представителей бизнес-сообществ стран ШОС и экспертную встречу по вопросам развития Форума в декабре 2020 года.