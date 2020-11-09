09 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Место строительства мусороперегрузочной станции в Бисерти (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

С начала года в Свердловской области ликвидировано 354 несанкционированные свалки

В рамках реализации нацпроекта "Экология" в этом году в Свердловской области ликвидировано 354 несанкционированные свалки. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

На полигоны вывезено без малого 30 тысяч кубометров мусора. Так, на севере области компания "Рифей" устранила 133 свалки общим объемом 14 тысяч кубометров ТКО. МУП "Спецавтобаза" на своих территориях ликвидировала 96 свалок объемом 4,2 тысячи кубометров, а компания ТБО "Экосервис" – 125 свалок объемом более 10 тысяч кубометров ТКО.

По информации региональных операторов, выявление незаконных мест размещения отходов на территории Свердловской области происходит в непрерывном режиме и устранение большинства из них требует серьезных трудовых и финансовых затрат.

"Тракторами, фискарами и ломовозами специалисты собирают верхний слой мусора и крупногабаритные отходы, затем вручную собирают мелкие отходы и отходы, сброшенные между деревьями, заросшие травой. При этом скорость вывоза несанкционированных свалок зависит не только от их объема, но и от их удаленности от полигона – в среднем в течение рабочего дня вывозится от 150 до 220 кубометров отходов", - рассказал исполнительный директор ТБО "Экосервис" Радик Хисамутдинов.

Мусорный полигон, чайки(2019)|Фото: Накануне.RU

Например, чтобы ликвидировать одну из свалок под поселком Новоуткинск специалистам понадобилось четыре дня. В работе было задействовано семь человек и пять единиц техники. А в деревне Каменка под верхним слоем отходов рабочие вскрыли карстовую дыру, заполненную еще одним, пятиметровым, слоем ТКО. К уборке объекта пришлось подключать не только стандартную технику, но и специализированные землеройные машины.

По данным свердловского МинЖКХ, в работе муниципалитетов и региональных операторов часты случаи, когда на месте убранных свалок мусор появляется вновь и вновь, и пресечь это практически невозможно.

Егор Свалов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области(2019)|Фото: Накануне.RU

"Объясняется это тем, что люди привыкли к какому-то месту складирования мусора, и именно оно им кажется наиболее удобным. Перевести эту ситуацию в цивилизованное русло достаточно просто – для этого администрации муниципалитета нужно согласовать вопрос с органами Роспотребнадзора, организовать на указанном месте контейнерную площадку, зарегистрировать ее в реестре и включить в график обслуживания регионального оператора.

В итоге жители получат качественную коммунальную услугу, а муниципалитеты, избавившись от незаконных свалок, смогут сэкономить бюджетные средства и направить их на решение других социальных задач", - отметил заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Егор Свалов.

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С начала года в Свердловской области ликвидировано 354 несанкционированные свалки

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Теги: свалки, ликвидация, Экология, нацпроект, Свердловская область



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