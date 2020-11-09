Пятый фестиваль "Экодетство" в Кировской области прошел онлайн

В фестивале «Экодетство», приняли участие более 300 школьников из 35 организаций Кировской области, передает корреспондент Накануне.RU. Пятый фестиваль «Экодетство» в Кировской области прошел в режиме онлайн на базе «Центра дистанционного образования детей», сообщает пресс-центр правительства Кировской области.



"Сегодняшний фестиваль проходит в непростой эпидемиологической ситуации, но, несмотря на это, внимание граждан к вопросам охраны окружающей среды не ослабевает", — отметила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

Замминстра образования региона Елена Воронкина считает: "Вопросы повышения уровня экологического образования и культуры детей, выработка навыков по сортировке коммунальных отходов, а также улучшение экологической обстановки являются приоритетными для региона. Фестиваль «Экодетство» позволяет объединить детей, любящих природу и принимающих участие в ее сохранении, помогает воспитать экологически грамотное и ответственное поколение".

Начало проведения фестиваля ознаменовалось подведением и оглашением итогов областного конкурса «Экология глазами детей», организованного министерством охраны окружающей среды, Кировским отделением Всероссийского общества охраны природы, Дворцом творчества детей и молодежи, региональным оператором АО «Куприт».

Всего в рамках фестиваля прошло более 20 выступлений. Участники школьного лесничества «Зеленое КоЛЕСо» Белохолуницкого района рассказали о том, как в поселке Климковка наладили раздельный сбор отходов. Проект «Седьмой-Зеленый-Наш!» лицея Кирово-Чепецка стал победителем конкурса проектов молодежных инициатив фонда Двуречье и получил грант в размере 5000 рублей. Экологический отряд «Экопатруль» Малмыжа организует беседы и экологические игры с учениками начальных классов, распространяет листовки и буклеты, выступает с агитбригадами в детском саду, разрабатывает и реализует экопроекты.



Сразу три выступления, посвященные раздельному сбору отходов, обращению с опасными отходами (батарейками), сбору макулатуры представили учащиеся лицея № 46 Кирова. Два выступления — о помощи птицам и благоустройству пришкольной территории — подготовили учащиеся школы № 56 Кирова. Организаторы надеются, что фестиваль станет стимулом для активной экологической деятельности.