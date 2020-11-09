09 Ноября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2020) | Фото: Газпром нефть

В Югре нефтяники осваивают скважины с рекордной скоростью

"Газпромнефть-Хантос" повысил эффективность освоения скважин на месторождении имени Александра Жагрина. Оно расположено в Кондинском районе Югры и является центральным активом проекта, который обеспечит предприятию стабильный уровень нефтедобычи.

Как сообщили Накануне.RU в компании, ускорить строительство скважин удалось за счет сокращения сроков проведения многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП). Благодаря эффективному анализу каждого этапа и высокой точности проводки ствола скважины были достигнуты рекордные показатели. Так, 12-стадийный ГРП на скважине с горизонтальным стволом 1,3 тыс. метров и общей протяженностью свыше 4,4 тыс. метров выполнен всего за двое суток вместо восьми.

С использованием нового подхода на месторождении им. Александра Жагрина успешно построены еще две скважины с горизонтальными стволами протяженностью 1,14 тыс. метров и 1,2 тыс. метров и проведением 10- и 11-стадийного ГРП соответственно. 

Ожидаемый эксплуатационный потенциал каждой скважины составляет не менее 180 тонн нефтяного эквивалента в сутки. 

Генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Федоров подчеркнул, что проект, реализуемый на юго-западе Югры, является самым перспективным в портфеле предприятия. "Его центральный актив – месторождение имени Александра Жагрина – имеет большой потенциал для сохранения стабильной добычи предприятия. Именно на этом месторождении мы реализуем интенсивную программу геологоразведки, повышения эффективности освоения скважин и обустройства всего месторождения", – пояснил он.   

 

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В Югре нефтяники осваивают скважины с рекордной скоростью

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Теги: Газпром нефть, освоение, скважины



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