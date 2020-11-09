Студентов вузов и колледжей Подмосковья переводят на дистанционное обучение

Студенты вузов и колледжей Московской области перейдут на дистанционный режим обучения с 16 ноября, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, дополнительные меры позволят "разорвать эти инфекционные и эпидемиологические цепочки", передает ТАСС.

Ранее власти Подмосковья по примеру Москвы объявили о введении ограничений на работу ночных заведений. Кроме того, запрещено посещать выставки, музеи и массовые мероприятия. Дополнительные ограничения связаны с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией.