09 Ноября 2020
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

Стало известно, кто может возглавить "Аэрофлот" после назначения Савельева министром транспорта

Стало известно, кто может возглавить группу "Аэрофлот" в случае перехода Виталия Савельева в Министерство транспорта.

Савельев, напомним, возглавляет группу перевозчиков с 2009 года. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предложил Госдуме утвердить Савельева в качестве министра транспорта России. Глава ведомства Евгений Дитрих был сегодня отправлен в отставку Владимиром Путиным.

Источники Forbes сообщают, что место Савельева может занять глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Полубояринов.

Полубояринов входит в совет директоров "Аэрофлота". Он возглавляет крупнейшего лизингодателя страны чуть больше восьми месяцев, до этого был зампредом ВЭБа с того же 2009-го года. А до этого около десяти лет Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и планированию.

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Стало известно, кто может возглавить "Аэрофлот" после назначения Савельева министром транспорта

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Теги: аэрофлот, виталий савельев, минтранс, михаил полубояринов, гтлк



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