Стало известно, кто может возглавить "Аэрофлот" после назначения Савельева министром транспорта

Стало известно, кто может возглавить группу "Аэрофлот" в случае перехода Виталия Савельева в Министерство транспорта.

Савельев, напомним, возглавляет группу перевозчиков с 2009 года. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предложил Госдуме утвердить Савельева в качестве министра транспорта России. Глава ведомства Евгений Дитрих был сегодня отправлен в отставку Владимиром Путиным.

Источники Forbes сообщают, что место Савельева может занять глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Полубояринов.

Полубояринов входит в совет директоров "Аэрофлота". Он возглавляет крупнейшего лизингодателя страны чуть больше восьми месяцев, до этого был зампредом ВЭБа с того же 2009-го года. А до этого около десяти лет Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и планированию.