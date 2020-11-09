09 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты (2020) | Фото: Mash

В Челябинске завершено остекление в доме, пострадавшем от взрыва кислородной станции

В Челябинске продолжается ремонт в городской больнице № 2, где 31 октября произошел взрыв кислородной станции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в учреждении восстановлены 93 из 110 оконных блоков. К концу этой недели планируется выполнить весь объем работ.

В пострадавшем от взрыва доме завершено остекление окон в подъезде и в квартирах. В четырех наиболее пострадавших квартирах ведется ремонт. Также продолжаются ремонтные работы в подъезде и на фасаде дома.

Напомним, утром 31 октября произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Глава Челябинска Наталья Котова поручила наградить жителей, принимавших активное участие в ликвидации последствий взрыва. Грамоты и благодарности получат медики, студенты, спортсмены и сотрудники комплекса им. Елесиной. Они помогали выносить пациентов из здания.

"За их отвагу мы обязательно наградим этих людей", - отметила Котова.

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В Челябинске завершено остекление в доме, пострадавшем от взрыва кислородной станции

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Теги: больница, взрыв, хлопок, коронавирус,



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