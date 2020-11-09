Юрия Уткина официально лишили должности спикера пермской гордумы

Первый вице-спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин подписал постановлении о досрочном прекращении полномочий спикера думы Юрия Уткина. Оно вступило в силу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы.

Исполнять обязанности председателя теперь будет Дмитрий Малютин.

Напомним, 27 октября депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина в связи с утратой доверия. Проект решения внесли 29 депутатов. За проголосовали 32 депутата из 36.

Ранее сообщалось, что Юрий Уткин не поставил подпись под соответствующим документом.