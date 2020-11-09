В Екатеринбурге пропал бизнесмен. Из особых примет – многочисленные татуировки

В Екатеринбурге разыскивается без вести пропавший бизнесмен. Расследуется уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, дело возбуждено по факту безвестного исчезновения Александра Соломеина 1995 года рождения, являющегося директором коммерческой организации. Вечером 31 июля этого года он вышел из дома по улице Уральская в Екатеринбурге и ушел в неизвестном направлении. С тех пор о его судьбе никаких сведений нет.

На момент ухода был одет: светлые замшевые кеды, светлые джинсы, черная футболка, черная толстовка и светлая кепка. Особые приметы: на предплечье и запястье левой руки татуировки в виде цветных атрибутов, на предплечье правой руки – татуировка в виде когтей животного, на запястье правой руки – татуировка в виде надписи с иероглифами, на левой ноге – татуировка в виде черно-белого алмаза. На голове с правой стороны есть пятно седых волос, а на сгибе левой руки имеется шрам.

"Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении без вести пропавшего Соломеина или обстоятельствах его исчезновения, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефону в Екатеринбурге: 8 (343) 375-17-45, либо по линии 02", - добавили в СКР.

Как заверили в ведомстве, конфиденциальность гарантируется.