В Екатеринбурге пропал бизнесмен. Из особых примет – многочисленные татуировки

09 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
пожар в доме, Богданович (2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Екатеринбурге пропал бизнесмен. Из особых примет – многочисленные татуировки

В Екатеринбурге разыскивается без вести пропавший бизнесмен. Расследуется уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, дело возбуждено по факту безвестного исчезновения Александра Соломеина 1995 года рождения, являющегося директором коммерческой организации. Вечером 31 июля этого года он вышел из дома по улице Уральская в Екатеринбурге и ушел в неизвестном направлении. С тех пор о его судьбе никаких сведений нет.

На момент ухода был одет: светлые замшевые кеды, светлые джинсы, черная футболка, черная толстовка и светлая кепка. Особые приметы: на предплечье и запястье левой руки татуировки в виде цветных атрибутов, на предплечье правой руки – татуировка в виде когтей животного, на запястье правой руки – татуировка в виде надписи с иероглифами, на левой ноге – татуировка в виде черно-белого алмаза. На голове с правой стороны есть пятно седых волос, а на сгибе левой руки имеется шрам.

Александр Соломеин(2020)|Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

"Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении без вести пропавшего Соломеина или обстоятельствах его исчезновения, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефону в Екатеринбурге: 8 (343) 375-17-45, либо по линии 02", - добавили в СКР.

Как заверили в ведомстве, конфиденциальность гарантируется.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге пропал бизнесмен. Из особых примет – многочисленные татуировки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бизнесмен, пропал, розыск, СКР, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети