Минсельхоз Тувы определил хозяйства, которые получат гранты в рамках программы поддержки начинающих фермеров

В Туве определили фермеров, которые могут рассчитывать на получение грантов, передает корреспондент Накануне.RU. Комиссия конкурсного отбора претендентов подвела итоги.

На предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров в рамках реализации на поддержку начинающих фермеров в рамках государственной программы Республики Тыва "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014 - 2020 годы", претендовали двенадцать субъектов.

Как сообщает официальный порта Республики Тыва gov.tuva.ru, заседание конкурсной комиссии проходило в очной форме 16 октября 2020 года. К защите проектов на конкурс были допущены 12 претендентов из 5 районов республики. По результатам конкурсного отбора обладателями грантов стали 2 заявителя.

Это следующие проекты: «Приобретение сельскохозяйственной техники с целью увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции (зерновых и кормовых культур) - Суктер А.Ш., Тес-Хемский кожуун и «Разведение крупного рогатого скота (яков)» - Тежик О.И., Овюрский кожуун.