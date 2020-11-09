09 Ноября 2020
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Константин Семин - о выборах в США

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Политика В России За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

"Американским головастикам стоит задуматься": Дерипаска высказался о выборах в США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем telegram-канале прокомментировал итоги выборов в США. Он считает, что отечественной избирательной системе надо учиться на опыте Америки.

"Трамп уже закончил свою политическую карьеру. И, скорее всего, демократы будут добивать его медленно в уголовных преследованиях. И нам не стоит никого жалеть. Прошедшие четыре года были худшими с точки зрения взаимоотношений России и США", - пишет Дерипаска.  

Он обращает внимание на то, что нововведения вроде голосования по почте привели к критическому падению доверия граждан к самой избирательной системе – вне зависимости от того, кто победил.

"Американским головастикам стоит задуматься, как починить свою избирательную систему, чтобы в будущем избежать такого мухлёжа с голосами, отправляемыми неизвестно кем и когда по почте. Поговаривают, что демократам удалось вкинуть в этой выборной карусели несколько миллионов нелегальных голосов. Для нас хорошая возможность учесть такие корректировки", - считает бизнесмен.

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"Американским головастикам стоит задуматься": Дерипаска высказался о выборах в США

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Теги: олег дерипаска, выборы в сша, избирательная система, недоверие



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