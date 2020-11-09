Эпидемия коронавируса разгорается, в большинстве регионов смертность будет расти - анализ интернет-запросов

Эпидемия коронавируса в России все больше разгорается. В последние недели она двинулась на восток и северо-запад, где в ближайшие недели, вероятно, станет тяжелее всего. Об этом свидетельствуют коронавирусные запросы россиян в интернете, говорится в аналитической статье на innersun.medium.com.

Отмечается, что в России занято около 85% ковидных коек, хотя недавно их количество было существенно увеличено. Но ситуация может стать еще хуже в самое ближайшее время. На двух картах нанесены доля "ковидных" запросов в "Яндексе" и их прирост за последнюю неделю по регионам. На верхней карте зеленый цвет означает наименьшее значение, далее идут желтый, оранжевый, красный и коричневый с наибольшей долей запросов. На второй карте зеленый цвет означает отрицательный прирост, т.е. уменьшение запросов, желтый - небольшой прирост, красный - быстрый прирост.

Из первой карты хорошо виден темно-красный пояс от Брянска через Челябинск до Иркутска. На Юге, Северо-Западе и севере Дальнего Востока относительно спокойно. Однако это не должно вводить в заблуждение. На Юге только прошла первая волна, а вот на Северо-Западе динамика запросов угрожающая. На второй карте этот макрорегион почти черный - он катастрофически быстро растет, число запросов почти удваивается каждую неделю. Также быстро растут некоторые регионы Дальнего Востока.

При этом в темно-красном поясе от Брянска до Иркутска число запросов пошло на спад. Этот пояс на второй карте зеленый. По-видимому, регионы этого пояса прошли пик эпидемии. В ближайшие недели пик ожидается на Северо-Западе и Дальнем Востоке.

Количество "коронавирусных" запросов и динамика их изменения на 7 ноября 2020 г. (зеленый цвет - минимум, коричневый - максимум)

На Урале недельное замедление сменилось ростом. Заметно улучшается ситуация в Курганской и Челябинской областях. Но ухудшается на Ямале, в ХМАО и Свердловской области. В целом во всех регионах УрФО ситуация намного хуже первой летней волны, хотя в первых двух эпидемия идет на спад. В Тюменской области наблюдается продолжительное плато, т.е. ситуация еще неопределенная.

В столицах ситуация тоже ухудшается. До конца второй волны в России еще далеко, делается вывод.

Как сообщало Накануне.RU, динамика смертности из-за коронавируса в России качественно почти повторяет динамику "ковидных" запросов со сдвигом на 2-3 недели, т.е. через 2-3 недели после изменения динамики запросов следует такое же изменение смертности. Так как число запросов в большинстве регионов пока растет, то в ближайшие недели, скорее всего, будет расти и смертность. Исходя из этого и основываясь на данных по смертности за сентябрь, можно заключить, что в октябре месячная смертность в России станет наибольшей не только с начала распространения коронавируса, но и вообще за многие годы. А в ноябре будет еще больше. За год прирост смертности будет наибольшим с начала 1990-х. При этом более половины общего прироста смертности, вероятно, вызвано не самим коронавирусом, а ограничительными мерами и их побочными эффектами, так как других причин для резкого роста смертности в этом году по сравнению с прошлым годом нет.