09 Ноября 2020
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Реджеп Эрдоган, Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Песков прокомментировал идею Эрдогана о совместной рабочей группе по конфликту в Карабахе

Дмитрий Песков прокомментировал предложение турецкого президента Реджепа Эрдогана о создании совместной рабочей группы по карабахскому конфликту.

Напомним, в субботу, 7 ноября, Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом. "В целом тема Карабаха в разговоре Путина и Эрдогана поднималась", - подтвердил информацию сегодня пресс-секретарь российского президента в разговоре с журналистами. Впрочем, он не стал уточнять, озвучил ли турецкий президент идею российскому коллеге во время переговоров в субботу.

Сегодня CNN Turk сообщил, что Эрдоган во время разговора с Путиным предложил совместно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Стоит отметить, что раньше и Москва, и Анкара заявляли о нежелании видеть в конфликте Армении и Азербайджана "третью страну". Россия намекала на неправомочное вмешательство Турции, Турция возражала против планов Минской группы ОБСЕ, которую возглавляют Россия, США и Франция.

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Песков прокомментировал идею Эрдогана о совместной рабочей группе по конфликту в Карабахе

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Теги: дмитрий песков, реджеп эрдоган, конфликт в карабахе, владимир путин



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