Режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Тюменской области продлили до 22 ноября

В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 22 ноября. Соответствующее постановление подпал губернатор Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, в регионе еще на две неделе продлевают ограничения на проведение спортивных тренировок, культурных и других массовых мероприятий. Также в этот период государственные и муниципальные услуги продолжат оказывать дистанционно.

Кроме того, жители старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны соблюдать обязательную самоизоляцию.

Отметим, что в других регионах "тюменской матрешки" режим повышенной готовности продлен на гораздо больший срок. Так, на Ямале власти продлили "ковидные" ограничения до 1 декабря текущего года, а в Югре и вовсе - до конца текущего года.