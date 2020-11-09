09 Ноября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал отставку трех министров "ротационным процессом"

Отставки нескольких министров не связаны с неисполнением поручений президента, заявили в Кремле.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, это ротационный процесс. Он добавил, что ход исполнений поручений президента тщательно контролируется, а для части поручений сроки исполнения могут сдвигаться вправо "в силу текущих причин, текущих проблем, которые могут возникать".

Песков не исключил, что будет подготовлена статистика о количестве невыполненных поручений президента по каждому министерству, передает РИА Новости.

Ранее сегодня Владимир Путин своими указами освободил от должностей глав Минстроя, Минприроды и Минтранса.

Премьер-министр Михаил Мишустин традиционном понедельничном совещании с вице-премьерами сообщил, что внес в Госдуму на рассмотрение депутатов кандидатуры на посты министров.

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Песков назвал отставку трех министров "ротационным процессом"

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Теги: дмитрий песков, министры, отставка



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