Песков назвал отставку трех министров "ротационным процессом"

Отставки нескольких министров не связаны с неисполнением поручений президента, заявили в Кремле.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, это ротационный процесс. Он добавил, что ход исполнений поручений президента тщательно контролируется, а для части поручений сроки исполнения могут сдвигаться вправо "в силу текущих причин, текущих проблем, которые могут возникать".

Песков не исключил, что будет подготовлена статистика о количестве невыполненных поручений президента по каждому министерству, передает РИА Новости.

Ранее сегодня Владимир Путин своими указами освободил от должностей глав Минстроя, Минприроды и Минтранса.

Премьер-министр Михаил Мишустин традиционном понедельничном совещании с вице-премьерами сообщил, что внес в Госдуму на рассмотрение депутатов кандидатуры на посты министров.