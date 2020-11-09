09 Ноября 2020
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Евгений Куйвашев, Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Эксперт: Отношения между Якушевым и Куйвашевым будут строиться без ненужной напряженности

К отставке Николая Цуканова с должности полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе привели два фактора. Такое мнение выразил генеральный директор Центра политических технологий PRОПОЛИТИКА Алексей Швайгерт.

Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ об отставке Цуканова. Новым полпредом президента в УрФО станет бывший министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, бывший губернатор Тюменской области – соответствующий указ также подписан Путиным. Решение о назначении сменщика Якушева в федеральном министерстве должна утвердить Госдума по новой процедуре.

Коллаж, Николай Цуканов, Владимир Якушев(2020)|Фото: Накануне.RU

"Отставка Цуканова, на мой взгляд – это совокупность двух факторов. Фактор номер один – это история с его помощником-"шпионом". Еще тогда было понятно, что такие истории не забываются, и президент сделает перестановки через определенное время", - рассказал Накануне.RU Алексей Швайгерт.

По его словам, вторым фактором стал нараставший конфликт Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Совещание в полпредстве, Евгений Куйвашев, Николай Цуканов(2020)|Фото: Накануне.RU

"Думаю, что в данном случае Цуканов переоценил свои лоббистские возможности, или, если хотите, уровень административной защиты. Понятно, что уральский регион – это во многом вотчина Сергея Семеновича Собянина, и господин Куйвашев является одним из губернаторов, которые входят в орбиту его влияния. Совершенно очевидно, что Цуканов, создавая напряженность с Куйвашевым, по сути, вызвал на такую "легкую дуэль" самого Собянина. И теперь мы видим, что Николая Цуканова, как говорится, "съели", - считает политолог.

Что касается отношений Евгения Куйвашева с новым полпредом, то эксперт считает, что сейчас "ситуация стабилизируется".

"Практически полностью весь Уральский федеральный округ (пожалуй, без Челябинской области) – зона влияния господина Собянина. И Якушев, как один из его приближенных сторонников, его людей, не будет создавать ненужную напряженность и давать какие-то поводы. Думаю, все будет более спокойно в публичном плане. Не исключено, что в плане административном какая-то конкуренция будет. Но в СМИ мы увидим более взвешенную повестку и отсутствие домыслов о том, что Якушев с Куйвашевым что-то не поделили, как это было на примере Цуканова", - полагает он.

Общеобразовательная школа 79 в Академическом(2020)|Фото: Накануне.RU

Швайгерт добавил, что отставка Николая Цуканова может повлиять и на карьерные перспективы мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.

"Все разговоры об его (Высокинского, - прим.) уходе, отставке, сейчас кажутся все более значимыми. Мы видели сближение Высокинского и его окружения с Цукановым. На этом фоне "перезагрузка" локальной вертикали власти на Урале выглядит более осмысленной. Это одна из версий, но почва для этого сейчас есть", - заключил эксперт.

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Эксперт: Отношения между Якушевым и Куйвашевым будут строиться без ненужной напряженности

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Теги: Цуканов, полпред, Якушев, отставка, Куйвашев



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Ранее 09.11.2020 10:41 Мск Цуканов покинул пост полпреда в УрФО - вместо него назначен Якушев

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