09 Ноября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: sport.kharkov.ua

Определены лидеры теледебатов кандидатов на пост главы департамента физкультуры Югры

11,6 тыс. голосов поступило по время теледебатов кандидатов на пост директора окружного департамента физической культуры и спорта. Определены лидеры голосования, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Наибольшее количество голосов набрали Алексей Бятиков (2,6 тыс.), Дмитрий Ярошенко (2,4 тыс.), Филипп Солдатенков (1,9 тыс.), Софья Конух (1,5 тыс.) и Антон Гафаров (1,1 тыс.).

Напомним, всего на пост главы претендуют 12 кандидатов.

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Определены лидеры теледебатов кандидатов на пост главы департамента физкультуры Югры

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Теги: департамент спорта Югры, кандидат, дебаты



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