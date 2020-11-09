Определены лидеры теледебатов кандидатов на пост главы департамента физкультуры Югры
11,6 тыс. голосов поступило по время теледебатов кандидатов на пост директора окружного департамента физической культуры и спорта. Определены лидеры голосования, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Наибольшее количество голосов набрали Алексей Бятиков (2,6 тыс.), Дмитрий Ярошенко (2,4 тыс.), Филипп Солдатенков (1,9 тыс.), Софья Конух (1,5 тыс.) и Антон Гафаров (1,1 тыс.).
Напомним, всего на пост главы претендуют 12 кандидатов.