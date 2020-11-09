Определены лидеры теледебатов кандидатов на пост главы департамента физкультуры Югры

Напомним, всего на пост главы претендуют 12 кандидатов.

11,6 тыс. голосов поступило по время теледебатов кандидатов на пост директора окружного департамента физической культуры и спорта. Определены лидеры голосования, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.





