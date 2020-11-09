Песков рассказал об отношении к регионам с "перегрузкой системы здравоохранения"

Сообщения о нехватке мест в больницах и плачевной ситуации с лекарствами в аптеках не проходят мимо Кремля, уверяет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российским СМИ он заявил, что "правительственный штаб уделяет особое внимание регионам, испытывающим перегрузку системы здравоохранения из-за коронавируса".

При этом Песков ушел от ответа на вопрос о том, почему в Москве и России не вводится локдаун. "Не все страны идут на локдаун", - заявил представитель Кремля.

Напомним, сегодня федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новом антирекорде – в России за сутки зафиксировано более 21 тыс. новых случаев коронавируса.