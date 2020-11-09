09 Ноября 2020
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Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Песков рассказал об отношении к регионам с "перегрузкой системы здравоохранения"

Сообщения о нехватке мест в больницах и плачевной ситуации с лекарствами в аптеках не проходят мимо Кремля, уверяет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российским СМИ он заявил, что "правительственный штаб уделяет особое внимание регионам, испытывающим перегрузку системы здравоохранения из-за коронавируса".
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При этом Песков ушел от ответа на вопрос о том, почему в Москве и России не вводится локдаун. "Не все страны идут на локдаун", - заявил представитель Кремля.

Напомним, сегодня федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новом антирекорде – в России за сутки зафиксировано более 21 тыс. новых случаев коронавируса.

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Песков рассказал об отношении к регионам с "перегрузкой системы здравоохранения"

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Теги: дмитрий песков, перегрузка системы здравоохранения, регионы, кремль



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