09 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Депутаты Госдумы встретятся с кандидатами на посты министров уже сегодня

Председатели думских комитетов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным уже сегодня днем проведут встречу с кандидатами на посты министров в текущем правительстве. Утром Владимир Путин подписал указы об отставке трех министров, а спустя час Михаил Мишустин назвал имена людей, которых он предложит одобрить депутатам.
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Напомним, по обновленной Конституции и подчиненному ей закону "О правительстве" кандидатуру каждого министра должны утвердить депутаты Госдумы.

"Встречаемся в 12.30 в Ореховом зале у председателя и потом каждый комитет разводит своего кандидата на заседания своих комитетов. У нас у всех заседания комитетов будут в 13.00, а в 12.30 встречаемся с кандидатами у председателя", - цитирует РИА Новости главу комитета ГД по региональной политике Николая Харитонова.

Ближайшее пленарное заседание, на котором могут быть рассмотрены кандидатуры министров, состоится завтра. Повестку его в 16 часов мск в понедельник должен утвердить совет Госдумы.

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Депутаты Госдумы встретятся с кандидатами на посты министров уже сегодня

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Теги: кандидаты в министры, госдума, николай харитонов, вячеслав володин



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