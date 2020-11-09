СК назвал имя подозреваемого в массовом убийстве в воронежской части

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего, расстрелявшего сослуживцев под Воронежем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, ЧП произошло в войсковой части 45117.

По данным следствия, 9 ноября в 5. 30 утра рядовой Антон Макаров с целью завладения табельным оружием, топором убил офицера. После он расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен.

Будет проводиться экспертиза для установления психического состояния подозреваемого. Дело возбуждено по ст. "убийство двух или более лиц", "хищение оружия".

Как сообщалось, нападение солдата-срочника на сослуживцев произошло в военной части аэродрома "Балтимор" под Воронежем. Макаров скрылся, предположительно у молодого человека при себе ПМ и два магазина к нему.