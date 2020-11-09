Сотрудника Челябинской ветстанции подозревают в получении взяток

Сотрудника ОГУП "Челябинская ветстанция" подозревают в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018-2020 гг. подозреваемый получил от предпринимателя взятки на сумму 30 тысяч рублей за оформление ветеринарных справок на мясную продукцию без проведения фактического осмотра.

В настоящий момент проводятся следственные действия и устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.