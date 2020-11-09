09 Ноября 2020
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Политика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин назвал кандидатов на освободившиеся в правительстве кресла

Михаил Мишустин сегодня на традиционном понедельничном совещании с вице-премьерами рассказал, что внес в Госдуму на рассмотрение депутатов кандидатуры на посты министров. Ранее Владимир Путин своими указами освободил от должностей глав Минстроя, Минприроды и Минтранса.

"На должность нового заместителя правительства я внес кандидатуру Александра Новака – он не нуждается в представлении, занимает пост министра энергетики", - рассказал Мишустин.

В случае назначения Новака на только что учрежденный Путином пост 10-го вице-премьера его ведомство тоже будет нуждаться в новом руководителе. Премьер-министр предлагает назначить главой Минэнерго руководителя "РусГидро" Николая Шульгинова.

В кресле министра транспорта Мишустин видит главу группы "Аэрофлот" Виталия Савельева.

Главой министерства природных ресурсов и экологии предлагается назначить главу министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Его нынешний пост предлагается отдать руководителю Фонда развития Дальнего Востока Алексею Чекункову.

И, наконец, место Владимира Якушева, переведенного с поста главы Минстроя на место уральского полпреда, Мишустин предлагает назначить первого замминистра Ирека Файзуллина.

"Все они имеют большой опыт решения проблем в различных отраслях. Рассчитываю, что все они будут поддержаны депутатами Госдумы", - отметил Мишустин.

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Мишустин назвал кандидатов на освободившиеся в правительстве кресла

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Теги: михаил мишустин, назначение, министры, правительство, кандидаты



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