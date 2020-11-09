09 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Прибывшие в Екатеринбург новые автобусы выйдут на линии до конца этой недели

В понедельник, 9 ноября, глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе оперативного совещания дал ряд поручений своим заместителям и руководителями структурных подразделений администрации города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в частности Высокинский акцентировал внимание на том, что все новые автобусы, полученные МУП "Гортранс" в прошлую пятницу в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", должны выйти на линии до конца текущей недели.

По информации заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, в настоящее время водители заканчивают осваивать современные НЕФАЗы. Первые газомоторные машины выйдут на маршруты уже завтра.

Напомним, на минувшей неделе в Екатеринбург прибыло 57 новых автобусов, приобретенных городом в лизинг в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги".

Новые автобусы в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

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Прибывшие в Екатеринбург новые автобусы выйдут на линии до конца этой недели

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Теги: автобусы, Высокинский, линии, Екатеринбург



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