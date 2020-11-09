Нервный срыв назвали основной версией массового убийства в воронежской части

Нервный срыв рассматривается в качестве основной версии убийства военных в Воронежской области, об этом заявил источник в Западном военном округе.

Как передает РИА Новости, было проведено предварительное разбирательство. Установлено, что физического конфликта между прибывшим для проверки несения дежурства офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение, не было.

Как сообщалось, нападение солдата-срочника на сослуживцев произошло в военной части аэродрома "Балтимор" под Воронежем.

По данным Life Shot, погибли три человека: майор, ефрейтор и рядовой. Еще один госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку. Тот же канал сообщает, что 20-летний военнослужащий Антон Макаров подрался с дежурным по полку майором Ермолаевым (один из убитых), который приехал в батальон с проверкой.

Макаров скрылся, предположительно у молодого человека при себе ПМ и два магазина к нему.