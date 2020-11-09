Из курганских больниц, в которых работают военные медики, выписаны первые вылечившиеся от коронавируса

В Курганской области 148 человек, прошедших лечение в больницах, где работают военные медики, выписаны из медучреждений. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального военного округа, пациенты прошли курс лечения, у них отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.

Часть пациентов, не нуждающихся в стационарном лечение, чьё течение болезни проходит в легкой форме, с их согласия была переведена на амбулаторное лечение при строгом соблюдении карантинных мероприятий на период долечивания и реабилитации.

В пресс-службе ЦВО уточняют, что за время работы военных специалистов в три раза увеличилось число выписанных, что позволило снизить нагрузку на медучреждения региона и принять пациентов с более тяжелыми формами болезни.

Отметим, что в октябре курганские врачи обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на "коллапс" местной системы здравоохранения. После этого по поручению министра обороны Сергея Шойгу в регион была направлена сводная бригада военных медицинских специалистов: реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи. Военные врачи ЦВО прошли специальную подготовку, имеют большой практический опыт в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, оснащены необходимым оборудованием и медикаментами для организации оперативной работы в очагах возникновения инфекции.