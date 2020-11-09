Центробанк объяснил миллионные штрафы к КПК "Первый Уральский"

Уральское отделение Центрального банка РФ объяснило, за что обманутые пайщики Свердловской области должны Банку России 1 млн руб. Согласно ответу на официальный запрос от Накануне.RU, КПК "Первый Уральский" еще в октябре 2019 г. был привлечен к административной ответственности

"По нормам действующего законодательства, возможность не возбуждать дело об административном правонарушении (при наличии признаков административного правонарушения) или освобождения от административной ответственности юридического лица, находящегося в стадии ликвидации или в процедуре несостоятельности (банкротства), не предусмотрена", - говорится в сообщении.

Так, в связи с нарушением требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России, в марте 2019 г. в отношении кооператива было вынесено предписание о запрете в привлечении денежных средств пайщиков, приема новых членов и выдачи займов. При этом запрет не распространялся на выплату денежных средств пайщикам по уже заключенным ранее договорам передачи личных сбережений. Информация о вынесенном предписании была размещена на официальном сайте Банка России. Также в ведомстве признали, что доведение информации о выданном КПК предписании является обязанностью органов управления кооператива, коим и выступал бывший руководитель КПК Валерий Бикбулатов. Однако Банком России кооперативу было рекомендовано разместить информацию о вынесенном предписании в офисе.

Согласно предписанию Уральского ГУ Банка России, каждые две недели получало от кооператива документы, подтверждающие соблюдение запрета. Согласно представляемым кооперативом документам (за апрель-июль 2019), КПК "Первый Уральский" не принимал новых пайщиков, не привлекал личные сбережения граждан и не выдавал займы, что якобы говорит об осведомленности пайщиков в отношении решения Центробанка.

Напомним, что кредитные потребительские кооперативы имеют определенную специфику. Цель деятельности любого КПК – не в том, чтобы заработать прибыль, а в том, чтобы удовлетворить финансовые потребности своих пайщиков. Каждый, кто вступает в члены КПК и становится его пайщиком, принимает на себя все риски такого решения.

"В отличие от банковских депозитов, денежные средства в КПК не застрахованы государственной системой страхования вкладов. В случае возникновения финансовых проблем у кооператива, они решаются либо в рамках общего собрания пайщиков, где может быть принято решение о внесении дополнительных взносов, либо выплатами из компенсационных фондов саморегулируемых организаций, при этом полный возврат переданных сбережений не гарантируется", - говорится в ответе.

В Центробанке также подчеркнули, что пайщики самостоятельно управляют своим кооперативом и вместе принимают решения, а следовательно, все члены КПК сами и отвечают за последствия, включая возможные убытки. Таким образом, обманутые пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, лишившись кровно заработанных сбережений, должны выплатить Центробанку еще два штрафа по 500 тыс. руб.

Ранее юрист Виктор Акимов пояснял, что причины столь нелогичных действий в адрес и так обманутых пайщиков обуславливаются проблемами взаконодательной системе, которая и позволяет кооперативам продолжать свою деятельность на территории России, несмотря на все изъяны. В связи с этим обманутые члены сразу пяти кооперативов уже обратились с коллективным письмом к председателю Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной.

Напомним, что уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова также подключилась к проблеме обманутых пайщиков КПК "Первый" и КПК "Первый Уральский".