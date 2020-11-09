09 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале четвертый день фиксируется восемь covid-смертей

На территории Свердловской области четвертый день подряд фиксируется восемь смертей от коронавируса. Таким образом, печальная статистика региона увеличилась до 839 человек.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, в регионе зарегистрировано 297 новых случаев COVID-19, 85 из которых приходится на Екатеринбург.

Остальные являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ирбита, Ивделя, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижних Серёг, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвинского, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных случаев коронавируса - 38 776. Из них 30 тыс. 900 человек уже оправились от болезни, включая и 302 человек, выписанных накануне.

Из 409 госпитализированных в тяжелом состоянии, 285 находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 183 – на аппаратах ИВЛ. Состояние 1 тыс. 811 человек оценивается как средняя степень тяжести.

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На Среднем Урале четвертый день фиксируется восемь covid-смертей

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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