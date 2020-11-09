Путин отправил в отставку главу Минтранса Дитриха и главу Минприроды Кобылкина

Владимир Путин освободил от должностей министра транспорта Евгения Дитриха и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. В отличие от главы Минстроя Владимира Якушева (тот назначен уральским полпредом) Дитрих и Кобылкин пока "уходят в никуда".

Указы об освобождении "медведевских" министров от должности опубликованы на сайте Кремля. О причинах отставки там не сообщается.

Слухи об отставке этих членов кабинета министров, перешедших в команду Михаила Мишустина "по наследству" от Дмитрия Медведева в январе этого года, появились еще несколько недель назад. Пока президент не внес кандидатуры министров на освободившиеся места, ожидается, что это может произойти уже сегодня. Тогда парламент должен будет рассмотреть предложенных кандидатов в течение двух недель. В случае, если кандидатуры три раза не одобрит Госдума, президент может провести назначения по своему усмотрению.