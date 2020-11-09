В России зафиксирован новый антирекорд по заразившимся COVID-19

За последние сутки в России выявлено 21 798 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

В Москве и Санкт-Петербурге выявили рекордное число новых случаев COVID-19 – 6 897 и 1 403 соответственно.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 796 132 заболевших.

За сутки зафиксировано 256 летальных случаев. В целом от коронавируса скончалось 30 793 человека.

Выписали за сутки 10 722 человека. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 335 141 человека.

Напомним, в РФ 6 ноября впервые за сутки было выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса. С тех пор показатели не снижались.