В Челябинской области местного жители приговорили к 10 годам колонии за убийство жены
Житель села Кумысное Челябинской области приговорен к 10 годам и одному месяцу в колонии строгого режима за убийство супруги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
В августе коллегия суда присяжных признала мужчину виновным в убийстве жены.
В июле прошлого года пьяный мужчина поссорился в подъезде жилого дома со своей супругой. Он начал наносить ей ножевые ранения. Женщина пыталась убежать, но мужчина ударил ее ножом в спину.
От полученных травм женщина скончалась.
Кроме того, по решению суда осужденный должен выплатить в пользу матери погибшей и троих ее детей 2 млн рублей.