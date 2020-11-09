В Челябинской области местного жители приговорили к 10 годам колонии за убийство жены

Житель села Кумысное Челябинской области приговорен к 10 годам и одному месяцу в колонии строгого режима за убийство супруги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе коллегия суда присяжных признала мужчину виновным в убийстве жены.

В июле прошлого года пьяный мужчина поссорился в подъезде жилого дома со своей супругой. Он начал наносить ей ножевые ранения. Женщина пыталась убежать, но мужчина ударил ее ножом в спину.

От полученных травм женщина скончалась.

Кроме того, по решению суда осужденный должен выплатить в пользу матери погибшей и троих ее детей 2 млн рублей.