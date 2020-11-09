Кресло министра транспорта может занять глава "Аэрофлота" - РБК

Освободившееся кресло министра транспорта в правительстве может занять глава группы "Аэрофлот" Виталий Савельев. Источник РБК сообщает, что внесение этой кандидатуры президентом в Госдуму наиболее вероятно. Ранее в СМИ звучали фамилии заместителей Дитриха – Александра Нерадько и Андрея Костюка.

Савельев в начале нулевых уже работал в правительстве – заместителем министра экономического развития и торговли. Потом он ушел в руководство АФК "Система" и с 2009 года занимал должность главы "Аэрофлота".