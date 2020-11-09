Путин увеличил до десяти количество вице-премьеров в правительстве

Владимир Путин увеличил количество вице-премьеров в российском правительстве до десяти. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно подписанному президентом на прошлой неделе закону "О правительстве", он сам формирует конфигурацию кабинета министров.

"Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации", - говорится в тексте указа. Там же отмечается, что документ начинает действовать с сегодняшнего дня.

Ранее стало известно, что на этой неделе правительство ждут значительные кадровые перестановки. Министру энергетики Александру Новаку как раз и прочат кресло вице-премьера, курирующего ТЭК.