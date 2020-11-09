Цуканов покинул пост полпреда в УрФО - вместо него назначен Якушев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке полпреда в УрФО Николая Цуканова.

Цуканов был назначен на эту должность 26 июня 2018 года, сменив Игоря Холманских. До назначения на Урал работал губернатором Калининградской области в 2010-2016 годах, полпредом президента РФ в СЗФО (2016-2017), помощником президента РФ (2017-2018).

Новым полпредом президента в УрФО станет министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев - бывший губернатор Тюменской области. Соответствующий указ уже подписан Путиным. Решение о назначении сменщика Якушева в федеральном министерстве должна также утвердить Госдума по новой процедуре.