09 Ноября 2020
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Коллаж, Николай Цуканов, Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Цуканов покинул пост полпреда в УрФО - вместо него назначен Якушев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке полпреда в УрФО Николая Цуканова.

Цуканов был назначен на эту должность 26 июня 2018 года, сменив Игоря Холманских. До назначения на Урал работал губернатором Калининградской области в 2010-2016 годах, полпредом президента РФ в СЗФО (2016-2017), помощником президента РФ (2017-2018).

встреча главредов СМИ с Николаем Цукановым(2020)|Фото: Накануне.RU

Новым полпредом президента в УрФО станет министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев - бывший губернатор Тюменской области. Соответствующий указ уже подписан Путиным. Решение о назначении сменщика Якушева в федеральном министерстве должна также утвердить Госдума по новой процедуре.

Владимир Якушев(2018)|Фото: Накануне.RU

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Цуканов покинул пост полпреда в УрФО - вместо него назначен Якушев

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Теги: Николай Цуканов, Владимир Якушев



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