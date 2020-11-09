Правительство упростило выезд за границу для спортсменов и тренеров

Российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты физкультуры и спорта смогут выезжать за границу по упрощенным правилам.

Так, теперь Минспорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию.

"Решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы России для участия в международных соревнованиях", - говорится в сообщении правительства.

Распоряжение также снимает ряд ограничений на проезд спортсменов и тренеров через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России.