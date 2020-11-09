Эрдоган предложил Путину создать совместную рабочую группу по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает CNN Turk.

По данным источников, предложение Эрдоган озвучил в ходе телефонных переговоров с Путиным 7 ноября.

Как отмечается, работа в этом формате может начаться в ближайшие дни, пишет Regnum.

В октябре президенты России и Турции также провели телефонные переговоры по ситуации с конфликтом в Нагорном Карабахе. Лидеры двух стран выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ.