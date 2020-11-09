"Человек войну пережил, вы что творите?!": в Хакасии в больнице не захотели принимать 90-летнюю бабушку с подозрением на ковид

В Хакасии у девушки-фельдшера "скорой помощи" случилась истерика в приемном отделении местной больницы. Ее бригада доставила в медучреждение 90-летнюю пенсионерку с подозрением на коронавирус. Но в больнице принимать бабушку отказались, мол, нет мест.

"Я ее домой умирать не повезу – 90 лет человеку. Человек войну пережил, вы что творите? Почему я, врач скорой помощи, должна плакать, вас умолять – возьмите пациента? Это не моя мать, не моя бабушка!" – начала кричать фельдшер на сотрудников приемного отделения.

Видео с инцидентом опубликовал интернет-журнал Хакасии "Новый Фокус". После этого стало известно, что бабушку все же госпитализировали в коронавирусное отделение больницы.