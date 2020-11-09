09 Ноября 2020
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Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

Олег Гербер зарегистрирован депутатом челябинского заксобрания

Избирательная комиссия Челябинской области передала вакантный мандат депутата ЗСО директору "Областного телевидения" Олегу Герберу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Олег Гербер зарегистрирован депутатом Законодательного собрания Челябинской области от партии "Единая Россия".

Напомним, на заседании 29 октября депутаты Законодательного собрания Челябинской области удовлетворили просьбу Дмитрия Альтмана о прекращении полномочий. Дмитрий Альтман работал в предыдущем VI составе ЗСО, также является главным врачом ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница". Свое решение Альтман объяснил возросшими нагрузками в возглавляемом им медицинском учреждении.

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Олег Гербер зарегистрирован депутатом челябинского заксобрания

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Теги: Олег Гербер, ЗСО, мандат, депутат,



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