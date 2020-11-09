Олег Гербер зарегистрирован депутатом челябинского заксобрания

Напомним, на заседании 29 октября депутаты Законодательного собрания Челябинской области удовлетворили просьбу Дмитрия Альтмана о прекращении полномочий. Дмитрий Альтман работал в предыдущем VI составе ЗСО, также является главным врачом ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница". Свое решение Альтман объяснил возросшими нагрузками в возглавляемом им медицинском учреждении.





