Олег Гербер зарегистрирован депутатом челябинского заксобрания
Избирательная комиссия Челябинской области передала вакантный мандат депутата ЗСО директору "Областного телевидения" Олегу Герберу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.
Олег Гербер зарегистрирован депутатом Законодательного собрания Челябинской области от партии "Единая Россия".
Напомним, на заседании 29 октября депутаты Законодательного собрания Челябинской области удовлетворили просьбу Дмитрия Альтмана о прекращении полномочий. Дмитрий Альтман работал в предыдущем VI составе ЗСО, также является главным врачом ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница". Свое решение Альтман объяснил возросшими нагрузками в возглавляемом им медицинском учреждении.