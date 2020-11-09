Цифровизацию пора поставить под контроль - сенатор

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова снова заявила об опасностях, которые несет цифровизация. Об этом она сообщила на своей странице.

Она отметила, что выступала с докладом на Втором Международном форуме стран БРИКС, где представители 64 стран обсуждали актуальные социально-экономические проблемы.

По мнению профессора кафедры госполитики МГУ им. Ломоносова Сергея Володенкова, люди могут стать жертвой цифровых технологий, а искусственный интеллект в конечном итоге может быть использован против любого государства. И над этим стоит задуматься, написала Павлова.

В целом все выступающие сошлись во мнении, что цифровизация, хотя и многое улучшает, направлена на контроль за поведением людей.

"Уже сейчас пришло время это контролировать. И чем раньше мы это осознаем, тем лучше", - подчеркнула сенатор.

Она указала на ряд реальных опасностей, которые несет цифровизация.

"Первое - технический прогресс приведет к расслоению общества, потому что появятся "цифровые аборигены" . Например, пожилые и люди с ментальными нарушениями плохо осваивают электронные технологии. Второе - задачами государства должны стать не только развитие технологий, но и защита личных прав человека от Цифры", - отметила Павлова.

Также она упомянула, что единый идентификационный номер человека уже был. Это было в нацистской Германии, что осудили на Нюрнбергском процессе.

Цифровизация, добавим, также предполагает присвоение человеку такого же номера.

Недавно Павлова заявила, что человек может стать рабом "цифры", так как мы не знаем, какие алгоритмы реализуют цифровые платформы и неизвестно, какие технологии в них закладывает создатель. Об этом же говорит специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов.