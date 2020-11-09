В Сургуте от коронавируса вылечился пациент с почти 100-процентным поражением лёгких

В Сургутской окружной клинической больнице от коронавируса вылечился 63-летний пациент со 100-процентным поражением лёгких, сообщили Накануне.RU в клинике.

20 мая пострадавший, управляя автомобилем, ощутил слабость. Он сказал супруге, что ему "что-то плоховато".

"Но значение этому мы не придали, - вспоминает супруга. – На второй день поднялась невысокая температура – 37,1 – 37,3. К вечеру появилась сильная слабость, внутренняя дрожь и диарея. Вызвали врача на дом. Доктор посмотрел и сказал, что всё нормально. Диагноз COVID-19 не заподозрил, так как повышение температуры не было значительным. Сделал назначения, дал рекомендации".

Ещё через двое суток сургутянину стало хуже. Он не мог есть, сильно ослаб. Врачу приехавшей по вызову неотложки не понравилось дыхание пациента. Было предложено сделать КТ.

"Муж отказался, так как нужно было ехать в инфекционный госпиталь, в самый очаг инфекции, которой он панически боялся заразиться. Ведь диагноз "коронавирус" на тот момент ему поставлен ещё не был", - говорит спутница больного.

27 мая в тяжёлом состоянии его госпитализировали в Сургутскую окружную клиническую больницу. Лечился пациент в детском инфекционном отделении №1 (ДИО-1), находился под круглосуточным наблюдением медицинского персонала и лечащего врача Равили Белоусовой. Усложняли лечение сопутствующие заболевания – сахарный диабет второго типа и проявившийся сепсис.

Во время терапии пациенту стало хуже. Поражение лёгких выросло с 85 до почти 100%. 33 дня пострадавший провёл в реанимации, две недели – в боксе на кислородной поддержке. Вскоре лечение дало результат: улучшились лабораторные показатели сургутянина и общее самочувствие. Пациент стал активен, начал хорошо переносить дозированную физическую нагрузку, ходьбу. Была купирована одышка, наладились аппетит и сон. В начале сентября мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии, постепенно восстанавливается.